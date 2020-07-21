صور.. شاهد: تجهيزات إنشاء مركز الحجر الصحي الثالث بالمحافظة الوسطى





وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، على أن هناك ترتيبات تأتي تمهيداً لاستقبال المواطنين العالقين في الخارج؛ لتجنيب قطاع غزة من خطر فيروس (كورونا)، كبدء العمل على إعادة تأهيل مراكز الحجر الصحي، وإنشاء مركز جديد بدير البلح وسط القطاع، حيث يُتوقع الانتهاء منه الأسبوع المقبل".





فيما يلي صور مركز الحجر الجديد بدير البلح:



















رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، أن هناك العديد من الأسئلة، طرحت على المصريين بشأن ترتيبات العمل على (معبر رفح) و(مطار القاهرة)، وننتظر الإجابات للبدء باستقبال العالقين.