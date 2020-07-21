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رابط التسجيل في مشروع دعم الزواج للشباب في غزة

رابط التسجيل في مشروع دعم الزواج للشباب في غزة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التسجيل، دعم الزواج للشباب من الفئة العمرية فوق (35 عاماً) بدعم من دولة قطر الشقيقة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 26/07/2020 ولمدة أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة، أحمد محيسن: الوزارة استطاعت مساعدة الشباب الذين ضاقت بهم الظروف، ولم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج من خلال المشروع، داعياً من هم فوق سن (35 عاماً) من الشباب، والذين لم يسجلوا للمنحة، أن يبادروا بالتسجيل.

وأشار إلى أن المشروع، شكل بارقة أمل منحت الشباب من خلال هذا المشروع، توفير تكاليف زواجهم، مؤكداً الانتقال للمرحلة الثانية من هذا المشروع، والذي سيستهدف الشباب من (33 عاماً) فما فوق؛ للاستفادة من المنحة الأميرية القطرية للزواج، وبنفس الشروط للمنحة السابقة.


ملاحظة: لم يتم تفعيل الرابط حتى اللحظة ومن المتوقع تفعيله خلال اليوم

رابط التسجيل

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