الصحة: 403 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) و40 مصاباً بالعناية المكثفة



وأوضحت، أنه تم توزيع الإصابات على المحافظات، مشيرة إلى أن هناك 155 إصابة في محافظة القدس، منها 91 بمدينة القدس، وحالتين بقطنة، وخمس في بدو، وخمس في أبو ديس، وحالة في كل من بيت سوريك وبيرنبالا، وخمس في جبع.



أما في محافظة رام الله والبيرة، فشهدت 49 إصابة بالفيروس، منها سبع حالات بمدينة رام الله، وحالة في بيتونيا، وخمس حالات بمخيم الجلزون، وثلاث بالبيرة، وحالة في بيرزيت، وحالتان في نعلين، و15 حالة في مخيم دير عمار، وأربع حالات في دير أبو مشعل، وثماني حالات في كوبر، وحالة في كل من: كفر عين وبرهام وبيت لقيا.



وفي محافظة الخليل، سجلت (119)، منها 26 حالة بمدينة الخليل، وحالتان في حلحول، وحالة في كل من بيت أولا ويطا والريحية وبيت أمر وسعير وصوريف، وحالتان في بني نعيم، وأربع حالات في كل من: دورا، وبيت كاحل، وست حالات في الظاهرية، و11 حالة في ترقوميا، و10 حالات في مخيم العروب، و19 حالة في مخيم الفوار، و29 حالة في إذنا.



وفي محافظة طولكرم، سجلت سبع حالات، منها حالة في كل من: مدينة طولكرم، و قفين، وعلار، وعتيل، واكتابا، وحالتان في شوفة.



وفي محافظة بيت لحم، سجلت 12 إصابة بالفيروس، منها ثلاث حالات في مدينة بيت لحم، وست حالات في مخيم الدهيشة، وحالة في كل من الولجة، وبيت جالا، وبتير.



وقد سلجت في محافظة سلفيت حالتي إصابة بالفيروس، واحدة في كفل حارس، وأخرى في رافات، فيما سجلت في محافظة جنين حالة واحدة ببلدة ميثلون، وفي محافظة نابلس 19 اصابة، وجميعها في المدينة.



وفي محافظة أريحا والأغوار، سجلت 33 إصابة بالفيروس، منها تسع حالات في أريحا، وحالة واحدة في مخيم عين السلطان، و23 حالة بمخيم عقبة جبر، فيما سجلت بمحافظة قلقيلية أربع إصابات، وجميعها بالمدينة، وفي محافظة طوباس فقد سُجلت حالتا إصابة، وكلتاهما في المدينة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تقريرها اليومي، حول الحالة الوبائية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين، وصل عددها إلى 403 إصابات.وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة في بلدتي سعير وبيت أمر بمحافظة الخليل، فيما تم تسجيل 11 حالة تعافٍ، بينها أربع حالات بمحافظة سلفيت، وسبع برام الله والبيرة.وفي السياق، أكدت الوزارة، أن 40 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة والمتوسطة، بينها أربع حالات موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 3598 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، أما عدد الحالات النشطة الكلي، فوصل إلى 8750، وحالات التعافي 2106 حالات، والوفيات 67 حالة.