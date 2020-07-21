شؤون فلسطينية

وزارة العمل تُصدر تعليمات للعمال الفلسطينيين داخل الـ 48 بشأن (كورونا)

وزارة العمل تُصدر تعليمات للعمال الفلسطينيين داخل الـ 48 بشأن (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أهابت وزارة العمل، بعمالنا العاملين داخل أراضي الـ 48، للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس (كورونا)، لحماية أنفسهم وعائلاتهم وأبناء وطنهم من الإصابة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة التزامهم بالحجر الصحي المنزلي، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند عودتهم إلى بيوتهم وأماكن سكنهم، بسبب تفشي فيروس (كورونا) بشكل كبير في دولة الاحتلال، في ظل عدم قيام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية والأخلاقية؛ لحماية حياة العمال الفلسطينيين، وعدم تقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات لهم، والسماح لهم بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل، قبيل عودته إلى مكان سكنه.

وأكملت: تلك التعليمات من منطلق حرص وزارة العمل على حياة عمالنا وسلامتهم وضمان تنقلهم بشكل آمن، من وإلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ 48، سواء من خلال المعابر والحواجز أو من خلال الفتحات المفتعلة على طول جدار الفصل العنصري.

ودعت الوزارة العمال الفلسطينيين المتواجدين على رأس عملهم داخل أراضي الـ 48 إلى الالتزام بمطلب الحكومة الفلسطينية من حيث ترتيب أوضاعهم للمبيت في أماكن عملهم، وعدم السفر يومياً عبر الحواجز الإسرائيلية للحفاظ على سلامة عائلاتهم.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام عمالنا بقرار الحكومة الفلسطينية، بمنع العمل في المستوطنات، حفاظاً على سلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ودعت العمال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بالجهات المعنية لدى عودتهم إلى قراهم وبيوتهم،لاسيما مع اقتراب عيد الأضحى، وذلك لعمل الفحوصات والإجراءات اللازمة وفق بروتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية، علماً بأن طواقمنا متواجدة من أجلكم، وفي خدمتكم على حواجز المحبة وضمن لجان الطوارئ في المدن والقرى والمخيمات، وعلى استعدادٍ تام لتلقي استفساراتكم، وتقديم ما يلزم بالخصوص، آملين منكم الالتزام بالحجر المطلوب، حفاظاً على حياتكم وحياة عائلاتكم.

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