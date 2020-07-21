شؤون فلسطينية

وزارة التنمية الاجتماعية تُعلن موعد إعادة فتح دور الحضانة

وزارة التنمية الاجتماعية تُعلن موعد إعادة فتح دور الحضانة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تعميمها بشأن إعادة فتح دور الحضانة، وذلك انسجاماً مع توجهات مجلس الوزراء، وإعلان رئيس الوزراء، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات القانونية المخولة، يسمح لدور الحضانة وبشكل اختياري فتح أبوابها واستقبال الأطفال اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26/7/2020.

وقالت الوزارة: "تعود دور الحضانة للعمل بشكل كامل مع انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ما لم يتعذر ذلك بسبب الحالة الوبائية أو أية تعليمات أخرى صادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص"، مؤكدةً على ضرورة أن تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة، بموجب البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، ويتحمل أصحاب وصاحبات دور الحضانة المسؤولية الكاملة عن تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.

وشددت على أن أية دار حضانة، يسجل فيها إصابات، تغلق فوراً ولمدة 14 يوماً، كما تلتزم دور الحضانة بقرارات المحافظين الخاصة بالإجراءات الوقائية والاحترازية في مناطق انتشار الوباء.

وأوضحت الوزارة، أن مديريات التنمية في كافة محافظات الضفة الغربية، ستكثف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة، متمنية السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات.

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