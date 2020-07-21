(شاباك) يُعلن اعتقال خلية للجبهة الشعبية بزعم تلقيها تمويلاً من إيران





وأوضح، أن نشاط الخلية، اكتشف بعد استجواب أحد أعضاء الخلية يُدعى (ي، ص)- (23 عاماً) وبعد التحقيق معه، اعترف أنه يخطط لشن عمليات خطيرة ومتنوعة.





وأشار (شاباك) إلى أن الخلية، كانت تخطط لتنفيذ عملية واختطاف جنود في منطقة عين بوبين بالضفة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان(سمح بالنشر)، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اعتقل أفراد خلية في الضفة الغربية، تتبع للجبهة الشعـبية لتحرير فلسطين.وزعمت الصحيفة الإسرائيلية، أن الخلية التابعة للجبهة الشعبية، خططت لتنفيذ عمليات، واختطاف جنود، كما زعمت أن الخلية التي ألقي القبض عليها، تلقت تمويلاً من إيران.ونشرت القناة 13 الإسرائيلية: (شاباك) سمح بنشر تفاصيل كشفه وإحباطه لخلية تابعة للجبهة الشعبية، كانت تخطط لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية.وادعى (شاباك) وفق صحيفة (معاريف) أن الخلية، كانت تعمل تحت ستار منظمة مدنية، وتتلقى دعماً من (حزب الله) وإيران؛لتمويل وتدريب عناصرها.