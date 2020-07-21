422 حالة وفاة.. وتسجيل 1855 إصابة جديدة بـ (كورونا) في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الأمس.
وأوضحت الوزارة وفق القناة 7 الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بالفيروس، ارتفع إلى 29883 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى52.687 حالة.
وذكرت أن عدد الوفيات، ارتفع إلى 422 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة منذ الأمس، فيما لا يزال 260 مريضاً في حالة حرجة و80 تحت أجهزة التنفس.
وأشارت إلى أن 22382 إسرائيلياً، تعافوا من الفيروس، وخرجوا إلى منازلهم خلال الأزمة.
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الأمس.
وأوضحت الوزارة وفق القناة 7 الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بالفيروس، ارتفع إلى 29883 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى52.687 حالة.
وذكرت أن عدد الوفيات، ارتفع إلى 422 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة منذ الأمس، فيما لا يزال 260 مريضاً في حالة حرجة و80 تحت أجهزة التنفس.
وأشارت إلى أن 22382 إسرائيلياً، تعافوا من الفيروس، وخرجوا إلى منازلهم خلال الأزمة.
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