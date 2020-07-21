دولي

422 حالة وفاة.. وتسجيل 1855 إصابة جديدة بـ (كورونا) في إسرائيل

422 حالة وفاة.. وتسجيل 1855 إصابة جديدة بـ (كورونا) في إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الأمس.

وأوضحت الوزارة وفق القناة 7 الإسرائيلية، أن عدد الحالات النشطة بالفيروس، ارتفع إلى 29883 حالة، مما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى52.687 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات، ارتفع إلى 422 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة منذ الأمس، فيما لا يزال 260 مريضاً في حالة حرجة و80 تحت أجهزة التنفس. 

وأشارت إلى أن 22382 إسرائيلياً، تعافوا من الفيروس، وخرجوا إلى منازلهم خلال الأزمة.

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