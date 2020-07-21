شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة يهودا غليك

مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة يهودا غليك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، يتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، اقتحموا باحات الأقصى في الفترة الصباحية، وأدوا صلوات تلمودية علنية، قرب باب الرحمة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

واقتحم المستوطنون المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، التي انتشرت في باحات المسجد، حتى غادر المستوطنون المسجد من جهة باب السلسلة.

وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم، حملة لتهويد المسجد الأقصى، تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا".

وتهدف الحملة لجمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية؛ لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.

ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.

ورصد تقرير للمكتب الاعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً، اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو السابق، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى.

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