(33 عاماً) فما فوق.. الإعلان عن المرحلة الثانية من المنحة القطرية لدعم الزواج





وأضاف محيسن أن الوزارة استطاعت مساعدة الشباب الذين ضاقت بهم الظروف ولم يستطيعوا توفير تكاليف الزواج من خلال المشروع ، داعيا من هم فوق سن 35 عاما من الشباب والذين لم يسجلوا للمنحة أن يبادروا بالتسجيل.





وأشار أن المشروع شكل بارقة أمل منحت الشباب من خلال هذا المشروع توفير تكاليف زواجهم، مؤكدا الانتقال للمرحلة الثانية من هذا المشروع والذي سيستهدف الشباب من 33 عاما فما فوق للاستفادة من المنحة الأميرية القطرية للزواج، وبنفس الشروط للمنحة السابقة.





وتابع أن الوزارة تعلن عن فتح باب التسجيل للمشروع الجديد اعتبارا من يوم الأحد المقبل 26/07/2020 ولمدة أسبوعين عبر الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب الفلسطيني.





وقدم محيسن شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا وعلى رأسها سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، والعمل على دعم مشروع الزواج للشباب، كما وجه التحية للشباب الفلسطيني الواعد، وأن الوزارة معهم ستواصل المسير لخدمة وتلبية طموحاتهم.







رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن اليوم الثلاثاء عن انتهاء وإنجاز المرحلة الأولى لمشروع دعم الزواج للشباب من الفئة العمرية فوق 35 عاما بدعم من دولة قطر الشقيقة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بوزارة الإعلام.