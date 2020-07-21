البنتاغون يشتري مقاتلات (إف- 35) المخصصة لتركيا سابقاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن القوات الجوية الأمريكية، قررت شراء مقاتلات (إف- 35) الحديثة من شركة (لوكهيد مارتن)، والتي كانت مخصصة لتركيا في وقت سابق.



وأشار البنتاغون إلى أن شراء المقاتلات الثماني بقيمة 862 مليون دولار سيتم في إطار تعديل العقد السابق مع (لوكهيد مارتن)، وفقاً لما نقلته (تاس).



يذكر، أن الولايات المتحدة، استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات (إف- 35) بعد أن اشترت أنظمة (إس- 400) للدفاع الصاروخي من روسيا.



وكانت المقاتلات جاهزة لتسليمها للجانب التركي، وكانت الولايات المتحدة، تدرب الطيارين الأتراك على استخدامها، ولكن الإدارة الأمريكية، قررت عدم تسليم الطائرات، وأنهت تدريبات الطيارين، وهددت بفرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة (إس- 400).