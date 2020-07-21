الاحتلال يهدم مركزًا لفحص (كورونا) في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مركز فحص لفيروس (كورونا)، على المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال العسكرية، اقتحمت مدخل مدينة الخليل الشمالي، وهدمت مركزًا لفحص (كورونا)، والذي كان من المفترض أن يقدم خدمات الفحص السريع، وتخفيف الضغط عن المستشفيات في المحافظة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



يشار إلى أن قوات الاحتلال، استولت قبل عدة أيام على معدات خاصة بالمركز، وسلمت إخطاراً بوقف العمل، والهدم للمركز.



وبحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة، هدم الاحتلال 43 منزلًا، ودمّر 81 منشأة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.



وقالت حركة (حماس) في بيان لها أمس: "إن عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة، هي الترجمة العملية لمخطط "الضم" عبر تهجير أبناء شعبنا من أرضهم لتغيير بنيتها الديموغرافية، وتفريغها من السكان".



وشددت على أن البدء بخطة وطنية شاملة لوقف عمليات الهدم والتصدي لها، يعتبر أولوية وطنية وشعبية، وهو ما يتطلب عقد لقاءات وطنية وفصائلية جماهيرية؛ لوضع خطط عملية للرد على سياسة الاحتلال.



واعتبرت الحركة، أن محاولة كي الوعي، التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا، بهدم منازلهم، تستهدف ضرب وعي الفلسطيني بجدوى البقاء فوق أرضه.



وتابعت: "إن نجاح أهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس بطرد المستوطنين من فوق أرضهم، ومواصلة أبناء بلدة كفر قدوم التصدي للمشروع الاستيطاني لأكثر من عشر سنوات، هو دلالة على أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه، وسيفشل مشاريع الضم بإرادة وعزيمة ثابتة".



ويذكر، أن قوات الاحتلال، هدمت صباح اليوم منزلًا سكنيًا قيد الإنشاء في بلدة قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت، في تواصل لإجرامها في هدم منازل المواطنين والمنشآت، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والقدس المحتلة.