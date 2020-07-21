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العقوبة تصل للإعدام.. محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة بالسودان

العقوبة تصل للإعدام.. محاكمة البشير بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة بالسودان
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ صباح اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقيادات أخرى، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة سنة 1989، وهي قضية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ومن المنتظر، أن يمثل أمام المحكمة إلى جانب البشير عدد من العسكريين والمدنيين، بجانب قيادات في "المؤتمر الشعبي" الذين شاركوا في حكم الإنقاذ في سنينها العشر الأولى.

وبحسب (روسيا اليوم) أبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعدا الرئيس السابق نافع على نافع، وإبراهيم السنوسي.

ونفذ البشير في 30 من حزيران/ يونيو 1989 انقلاباً عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله بعد انتفاضة شعبية، في نيسان/ أبريل العام الماضي.

وأصدر القضاء السوداني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حكماً بالسجن عامين ضد البشير بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، ورفضت المحكمة، إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن (كوبر)؛ لتجاوزه سن (70 عاماً).

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