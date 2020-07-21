الكيلة: تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات الضفة الغربية

وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 400 حالة جديدة بفيروس (كورونا) موزعة على مختلف المحافظات منذ التحديث الأخير الصادر عن وزارة الصحة يوم أمس.



في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن وفاة مواطن (79 عاماً) من بيت أمر بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأفادت الصحة بتصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك)، أن الوفاة الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 67 وفاة.