قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، ومداهمات لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم الجلزون شمالي رام الله، واعتقلت 3 شبان بعد مداهمة منازلهم، وهم: جهاد البدوي، ومصطفي أبو شنب، ومحمد غوانمة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنًا ونجله، وسلمت آخرين، أحدهما فتى بلاغين لمراجعة مخابراتها.



وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن نيقولا شبلي شكري (62 عاماً)، ونجله شبلي (33 عاماً)، بعد دهم منزله في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وتفتيشه.



وأوضحت، أن تلك القوات، اقتحمت مخرطة في المنطقة الصناعية في بيت جالا، تعود للمواطن جريس نيقولا، وسلّمته بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون) جنوباً.



وفي بلدة بيت فجار جنوبا، سلّمت قوات الاحتلال الفتى أحمد صلاح طقاطقة (15 عاماً)، بلاغاً لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة (غوش عصيون)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.



وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال محيط بلدتي سبسطية وبرقة شمالي المدينة.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوة كبيرةً من الجيش، اقتحمت المدينة، ونفذت مناورة عسكرية في المكان.



وفي الخليل، اقتحمت قوات من جنود الاحتلال بلدة الشيوخ شرقي المحافظة، واعتقلت الشاب إسماعيل طلال الحلايقة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها عمليات دهم واقتحام للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها من الأطفال والنساء.