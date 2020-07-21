إسرائيل: "القبة الحديدية" تتسبب بإشعاعات خطيرة ومستوطنون يطالبون بالتعويض

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رام الله - دنيا الوطن

رفع مزارعون إسرائيليون من أحد كيبوتسات النقب الشمالي، دعوى قضائية في المحكمة المركزية في بئر السبع، ضد الجيش الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.



ووفقاً للصحيفة، جاءت الدعوى القضائية على خلفية طرد الجيش لمزارعين من حقولهم عام 2012 من مساحة حوالي 10 دونمات، بغرض تركيب أنظمة القبة الحديدية؛ لصد الصواريخ من قطاع غزة.



وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، طالب المزارعون بتعويضات حوالي 4.5 مليون شيكل، بعدما طلب منهم الجيش في عام 2017 عدم العمل في الحقول المحيطة بقاعدة القبة، بسبب الإشعاعات القوية المنبعثة من هوائيات القبة، ما يعني أنهم تعرضوا لإشعاعات خطيرة ضارة بالبشر لعدة سنوات دون علمهم.