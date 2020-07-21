شؤون فلسطينية

حماس: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح

حماس: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) حسام بدران: إن المهرجان الجماهيري، الذي سيخطب به كلٌّ من عباس وهنية في غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين الحركتين.

وأضاف بدران في ندوة سياسية، تضم قيادات من الفصائل الفلسطينية: أنه يمكن لحركتي (حماس) و(فتح) والفصائل الفلسطينية، أن تتوافق على برنامج سياسي مشترك، وأن منظمة التحرير الفلسطينية، ما زالت قادرة على استيعاب أحزاب جديدة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأكد بدران، أن الوحدة الوطنية ومشروعية المقاومة الفلسطينية وأماكن توزيعها، هي أقوى ما يمتلكه الفلسطينيون، وهو الأمر الذي يكسبنا احترام الأشقاء، والمجتمع الدولي.

وشدد بدران على أن المرحلة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، أوقفت مكونات الشعب أمام حقيقة لا شك فيها، أن مشروع "الضم" إنهاء لمرحلة سياسية، استمرت لثلاثة عقود، بفعل الاحتلال والإدارة الأمريكية.

ونوه بدران إلى أن تفعيل المقاومة الشعبية، يحتاج إلى ضمانات وتفاهمات داخلية، تتعلق بمستوى ممارسة الحريات في الضفة الغربية.

وكانت حركة (حماس) قد أعلنت، أنه تم التوافق على عقد مهرجان مركزي على أرض غزة الصامدة خلال الأيام القليلة المقبلة، استكمالاً لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة خطة "الضم" و(صفقة القرن).

وأكدت، أن المهرجان سيشارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات شعبنا الفلسطيني، وسيتضمن كلمات ومشاركات دولية رسمية، إضافة إلى المشاركة الفلسطينية، بكلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، وكلمة لرئيس السلطة محمود عباس.

وقالت: "إن هذا المهرجان، يأتي تأكيداً على موقف شعبنا الموحد بكافة فصائله وقواه، وفي كل أماكن تواجده ضد مشروع "الضم" و(صفقة القرن) وكل المؤامرات التي تستهدف قضية شعبنا وحقوقه التاريخية".

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