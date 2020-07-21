أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
بامية 1 ك: 7 شواكل.
بامية مصرية 1 ك: 5 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل
بندورة: 1ك = 1 شيكل
بصل: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شواكل.
لوبيا: 1ك = 4 شواكل.
فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل
فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل
فليفلة: 1ك = 3 شواكل.
جزر: 2 شيكل
أسعار الفواكه:
رمان 1ك: 4 شواكل.
تفاح 1ك: 5 شواكل.
سانتروزة 1ك: 5 شواكل.
خوخ أبو فروة 1ك: 5 شواكل.
خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.
تين 1ك: 6 – 7 شواكل.
عنب 1ك: 5 – 7 شواكل.
كيوي 1ك: 5 – 6 شواكل.
مانجا 1ك: 5 شواكل.
صبر (25 حبة) = 10 شواكل.
ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:
أسعار الخضروات:
بامية 1 ك: 7 شواكل.
بامية مصرية 1 ك: 5 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات: 1 ك = 1 شيكل
بندورة: 1ك = 1 شيكل
بصل: 8 ك = 10 شواكل.
كوسا: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان: 1ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
بطاطا بلدية: 6 ك = 10 شواكل.
لوبيا: 1ك = 4 شواكل.
فاصوليا: 1ك = 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
تومة (وقية): 2 شيكل
فلفل: 1ك = 1 – 2 شيكل
فليفلة: 1ك = 3 شواكل.
جزر: 2 شيكل
أسعار الفواكه:
رمان 1ك: 4 شواكل.
تفاح 1ك: 5 شواكل.
سانتروزة 1ك: 5 شواكل.
خوخ أبو فروة 1ك: 5 شواكل.
خوخ ملس: 3ك = 10 شواكل.
تين 1ك: 6 – 7 شواكل.
عنب 1ك: 5 – 7 شواكل.
كيوي 1ك: 5 – 6 شواكل.
مانجا 1ك: 5 شواكل.
صبر (25 حبة) = 10 شواكل.
ذرة: 7 كوز = 5 شواكل.
التعليقات