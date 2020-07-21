شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت
رام الله - دنيا الوطن
هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلًا سكنيًا قيد الإنشاء في بلدة قراوة بني حسان غربي مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت القرية، خلال ساعات الصباح الباكر، وحاصرت منشأة قيد الإنشاء، ومنعت الوصول إليها، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وأضافت: أن آليات الاحتلال، شرعت بهدم المنشأة السكنية التي تعود ملكيتها للمواطن راضي توفيق مرعي، بدعوى عدم الترخيص.

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغازية باتجاههم في قراوة بني حسان.

وبحسب تقرير صادر عن المكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة، هدم الاحتلال 43 منزلًا، ودمّر 81 منشأة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت حركة (حماس) في بيان لها أمس: "إن عمليات الهدم المتصاعدة في الضفة والقدس المحتلة، هي الترجمة العملية لمخطط "الضم" عبر تهجير أبناء شعبنا من أرضهم لتغيير بنيتها الديموغرافية، وتفريغها من السكان".

وأكدت على أن البدء بخطة وطنية شاملة لوقف عمليات الهدم والتصدي لها، يعتبر أولوية وطنية وشعبية، وهو ما يتطلب عقد لقاءات وطنية وفصائلية جماهيرية لوضع خطط عملية للرد على سياسة الاحتلال.

وأضافت: "إن محاولة كي الوعي، التي تقوم بها حكومة الاحتلال لأبناء شعبنا، بهدم منازلهم، تستهدف ضرب وعي الفلسطيني بجدوى البقاء فوق أرضه، وإن ما يجري من عمليات هدم المنازل في القدس وإجبار المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً، يحمل بذور ثورة لوقف التغول الصهيوني ورد العدوان".

وتابعت: "إن نجاح أهالي بلدة بيتا في محافظة نابلس، بطرد المستوطنين من فوق أرضهم، ومواصلة أبناء بلدة كفر قدوم التصدي للمشروع الاستيطاني لأكثر من عشر سنوات، هو دلالة على أن شعبنا لن يتنازل عن أرضه، وسيفشل مشاريع الضم بإرادة وعزيمة ثابتة".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين بالضفة

حماس: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح

حماس: مهرجان غزة سيؤسس لمرحلة وفاق بين حماس وفتح

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

حماس تُعقّب على قصف إسرائيل المُتجدد لسوريا

حماس تُعقّب على قصف إسرائيل المُتجدد لسوريا

البرغوثي: اعتداءات المستوطنين وصلت حداً خطيراً ولا بد من حملة للتصدي لها

البرغوثي: اعتداءات المستوطنين وصلت حداً خطيراً ولا بد من حملة للتصدي لها

قيادي فتحاوي يُطالب بتشكيل صندوق لدعم الطالب المتفوق

قيادي فتحاوي يُطالب بتشكيل صندوق لدعم الطالب المتفوق

الصحة: وفاة مواطن 79 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن 79 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل المواطنين بالضفة

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفواكه في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت

الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء غرب سلفيت

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

البرغوثي: اعتداءات المستوطنين وصلت حداً خطيراً ولا بد من حملة للتصدي لها

البرغوثي: اعتداءات المستوطنين وصلت حداً خطيراً ولا بد من حملة للتصدي لها

قيادي فتحاوي يُطالب بتشكيل صندوق لدعم الطالب المتفوق

قيادي فتحاوي يُطالب بتشكيل صندوق لدعم الطالب المتفوق

الاحتلال يُفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

الاحتلال يُفرج عن الأسير المريض نضال أبو عاهور

الرجوب: اجتماع بين حركتي (فتح) و(حماس) في غزة الثلاثاء

الرجوب: اجتماع بين حركتي (فتح) و(حماس) في غزة الثلاثاء

منوعات

كاني ويست يكشف سراً عائلياً خلال حملته الانتخابية وزوجته كيم كارداشيان تهدد بالطلاق

كاني ويست يكشف سراً عائلياً خلال حملته الانتخابية وزوجته كيم كارداشيان تهدد بالطلاق

ريا أبي راشد تكشف عن أربع خطوات ساعدتها على خسارة الوزن

ريا أبي راشد تكشف عن أربع خطوات ساعدتها على خسارة الوزن

شاهد: ما حدث في كواليس عقد قران مذيعة MBC غادة مصلي

شاهد: ما حدث في كواليس عقد قران مذيعة MBC غادة مصلي

شاهد: أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

شاهد: أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفلات

بسبب فيديو جريء مي العيدان تشتم هذا النجم وتعلن قرب ترحيله

بسبب فيديو جريء مي العيدان تشتم هذا النجم وتعلن قرب ترحيله

فنانة سعودية تكشف عن إصابة ابنتها بفيروس (كورونا)

فنانة سعودية تكشف عن إصابة ابنتها بفيروس (كورونا)

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

عربي

نواب مصريون: إرسال قوات للخارج دفاع عن الأمن العربي

نواب مصريون: إرسال قوات للخارج دفاع عن الأمن العربي

فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ &#34;عدوان إسرائيلي&#34; وإعلام عربي يشير لمقتل جنرال إيراني

فيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" وإعلام عربي يشير لمقتل جنرال إيراني

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441

لحماية الأمن القومي.. البرلمان المصري يفوض القوات المسلحة بالتدخل العسكري

لحماية الأمن القومي.. البرلمان المصري يفوض القوات المسلحة بالتدخل العسكري