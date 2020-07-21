حماس تُعقّب على قصف إسرائيل المُتجدد لسوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، اليوم الثلاثاء: يواصل العدو الإسرائيلي، سياسة العربدة والبلطجة على كل المنطقة، بقيامه مجدداً بقصف مناطق في سوريا.



وأضاف قاسم بتصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن": "هذا الكيان القائم على العدوان المستمر، والتوسع المتواصل على حساب أمتنا العربية، لن يوقفه إلا توحيد جهود كل الأمة في موجهته، ووضع حد لعربدته حتى انتهاء كيانه".



أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف "معادية" في سماء العاصمة دمشق.



وأضافت، أن "الدفاعات الجوية، تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".



ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إن طيران "العدو" الإسرائيلي، قام من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.



وتابعت: "وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي، وأسقطت أغلبيتها وأدى العدوان إلى إصابة سبعة جنود بجروح وأضرار مادية".