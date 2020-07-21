البرغوثي: اعتداءات المستوطنين وصلت حداً خطيراً ولا بد من حملة للتصدي لها

قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن إعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وصلت حداً خطيراً للغاية، وكادت أن تودي بحياة ثلاثة شبان من رام الله في منطقة ترمسعيا، بالإضافة إلى مسلسل الاعتداءات الخطيرة التي لا تتوقف بشكل خاص بمحافظتي نابلس والخليل، بما في ذلك، زعرنتهم المتواصلة في البلدة القديمة في الخليل.



وقال البرغوثي: "إن هذه الاعتداءات، تجري بمشاركة ودعم جنود الاحتلال، الذين تصاعدت عمليات اغتيالهم للفلسطينيين على الحواجز، وداخل مدينة القدس".



وأكد البرغوثي، أن هذا التصاعد الخطير لم يكن ليحدث لولا التقاعس الدولي في الرد على الجرائم البشعة، كاحراق عائلة الدوابشة، والفتى أبو خضير، والقتل البشع للشابين إياد الحلاق وأحمد عريقات، والمسعفين رزان النجار، وساجد مزهر.



وقال: إننا بحاجة اليوم إلى حملة وطنية ودولية؛ لفضح اعتداءات المستوطنين والتصدي لهم، بتنظيم لجان الحماية الشعبية، ومطالبة كل دول العالم بفرض عقوبات فورية على كل المستعمرات الاستيطانية، وكل من له علاقة بها.



رام الله - دنيا الوطن