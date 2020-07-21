قيادي فتحاوي يُطالب بتشكيل صندوق لدعم الطالب المتفوق

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رام الله - دنيا الوطن

طالب القيادي في حركة (فتح)، إبراهيم فارس بتبني مبادرة تشكيل صندوق الطالب المتفوق.



وقال فارس في تصريح نشره على صفحته على (فيسبوك): "رغم ما يمر به قطاع غزة من أزمات إلا أن الآلاف من أبناء القطاع قادرون على المساهمة شهرياً بمبلغ 10 دنانير؛ لدعم الطلبة المتفوقين غير القادرين على دفع تكاليف التعليم في جامعاتنا المحلية".



وأكد أن تبني فكرة مبادرة تشكيل صندوق الطالب المتفوق، تحتاج للمبادرين القادرين على القيام بهذه المهمة؛ للبدء بوضع دراسة ونظام داخلي ولجنة مشرفة بعيدة عن التنظيمات والجمعيات.



وختم القيادي الفلسطيني قائلاً: "لن يحرث الأرض غير عجولها، وما بدنا جميلة القادة، ولا ذل الجمعيات، طلابنا يستحقون".