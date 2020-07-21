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درزي يُمثل دور نتنياهو في مناورة تُحاكي محاولة اغتياله

درزي يُمثل دور نتنياهو في مناورة تُحاكي محاولة اغتياله
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير الاتصالات السابق، أيوب قرا في مناورة تدريبية، حاكت محاولة اغتيال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، حيث مثل الوزير قرا في المناورة دور نتنياهو. 

ووفقاً لموقع (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلي، حاكت المناورة سيناريو تعرض نتنياهو لمحاولة اغتيال، وهروب حراسه الشخصيين، وتخليهم عن واجبهم المتمثل بحماية نتنياهو في حال تعرض للاغتيال. 

وأوضح قرا، أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد رئيس الحكومة، ورؤساء اليمين في إسرائيل، كما أن هناك تهاوناً في تشديد الحراسات على نتنياهو.

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