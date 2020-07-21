الصحة: وفاة مواطن 79 عاماً من بيت أمر بمحافظة الخليل بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن (79 عاماً) من بيت أمر بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة مواطن (79 عاماً) من بيت أمر بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأفادت الصحة بتصريح مقتضب عبر الصفحة الرسمية للوزارة على (فيسبوك)، أن الوفاة الجديدة، رفعت حصيلة الوفيات في فلسطين نتيجة الفيروس إلى 67 وفاة.
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