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حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلًا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو الجمعة، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.                                                                
هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـةاليـوم ع- ص

غـداً ع- ص

بعد غـد ع- ص

المدينـةاليـوم ع – ص  

غـداً ع – ص

بعد غـد ع- ص

      القدس32-2132-2133-22بيت لحم32-2132-2133-22
رام الله والبيرة31-2031-2032-21طولكرم34-2234-2235-23
نابلس33-2233-2234-23قلقيلية34-2234-2235-23
جنين35-2335-2336-23سلفيت32-2132-2133-22
طوباس35-2335-2336-23روابي33-2233-2234-23
الخليل31-2031-2032-21غزه33-2333-2334-24
أريحا40-2740-2741-28خانيونس33-2333-2334-24
الأغوار الشمالية38-2538-2538-26رفح34-2234-2235-23

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