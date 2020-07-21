حالة الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع





1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.



2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 32-21 33-22 بيت لحم 32-21 32-21 33-22 رام الله والبيرة 31-20 31-20 32-21 طولكرم 34-22 34-22 35-23 نابلس 33-22 33-22 34-23 قلقيلية 34-22 34-22 35-23 جنين 35-23 35-23 36-23 سلفيت 32-21 32-21 33-22 طوباس 35-23 35-23 36-23 روابي 33-22 33-22 34-23 الخليل 31-20 31-20 32-21 غزه 33-23 33-23 34-24 أريحا 40-27 40-27 41-28 خانيونس 33-23 33-23 34-24 الأغوار الشمالية 38-25 38-25 38-26 رفح 34-22 34-22 35-23



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام، وحاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ومعتدلًا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.كما يكون الجو الجمعة، صافيا بوجه عام، وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.