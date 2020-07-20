الاحتلال يفرج عن الأسير أبو عاهور المصاب بالفشل الكلوي والسرطان

الأسير المريض أبو عاهور

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عن الأسير المريض نضال أبو عاهور، الذي يعاني من فشل كلوي وسرطان.



وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الاحتلال أفرج عن أبو عاهور من سجن (عوفر)، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم الإفراج عنه بكفالة مالية إثر تدهور حالته الصحية.



وأضاف عبد ربه أن أبو عاهور سينقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، لإجراء الفحوصات اللازمة له بعد تردي وضعه الصحي أثناء تواجده في سجون الاحتلال.



واعتقل أبو عاهور بتاريخ 23 حزيران/يونيو الماضي من منزله في بيت لحم، وعقدت له ثلاث جلسات خلال أسبوع للنظر في الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية.