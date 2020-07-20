شؤون فلسطينية

الرجوب: اجتماع بين حركتي (فتح) و(حماس) في غزة الثلاثاء

الرجوب: اجتماع بين حركتي (فتح) و(حماس) في غزة الثلاثاء
اجتماع فتح حماس - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب: إن اجتماعاً سيعقد يوم الثلاثاء، بين فتح، وأعضاء من المكتب السياسي لـ (حماس) في مدينة غزة.

وأضاف في تصريحات صحفية مساء الإثنين: أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، سيترأس وفد الحركة، خلال الاجتماع.

ووفق الرجوب، فإن الاجتماع، يهدف إلى إقرار الآليات والأسس التي ستشكل أداة تنظيمية لهذه الانطلاقة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمثابة علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني، وفي العلاقات الداخلية.

وكان الرجوب قال: إنه تم الاتفاق مع حركة (حماس)، على إقامة مهرجان وطني في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتخلله كلمة للرئيس محمود عباس.

وأوضح الرجوب، وفق ما نقلت عنه وكالة (وفا)، أن هذا المهرجان، سيكون محطة تاريخية؛ لتجسيد الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية من خلال مشروع "الضم" و(صفقة القرن).

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