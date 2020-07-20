دولي

نتنياهو: ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً للفضاء

نتنياهو: ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً للفضاء
مسبار الأمل الإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، مساء اليوم الاثنين، على إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة، "مسبار الأمل" نحو المريخ.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مسبار الأمل نحو المريخ".

وأضاف: "هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي مهم ومثير للانطباع، وربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء"، كما قال.

وانطلقت أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ، الاثنين، من اليابان، حيث حمل صاروخ "مسبار الأمل" إلى الفضاء، بعدما كانت الأحوال الجوية، تسببت في تأخير إطلاقه، لتسطر دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخاً جديداً.

وأظهر بث مباشر نقلته (سكاي نيوز) انطلاق (مسبار الأمل) غير المأهول من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان الساعة 6:58 (01:58 بتوقيت الإمارات).

وقال الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على حسابه في (تويتر) "اليوم تسجل الإمارات تاريخاً جديداً مجيداً، ومرحلة متجددة من مسيرتها نحو المستقبل، مستذكرين الشيخ زايد والآباء المؤسسين وتضحياتهم الغالية للوصول إلى هذا الإنجاز، حيث ترسخ الإمارات مكانتها المرموقة بين الدول، وتسخر طاقاتها لخدمة الإنسانية وتطورها".

وأطلقت الإمارات، الوافدة الجديدة في مجال الفضاء، بنجاح حتى الآن 3 أقمار صناعية للمراقبة، لكنها لم تتجاوز مدار الأرض.

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