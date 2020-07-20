(سانا): الدفاعات الجوية السورية تتصدى لـ "عدوان إسرائيلي" بالصواريخ فوق منطقة مجدل شمس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف "معادية" في سماء العاصمة دمشق.
وأضافت أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إن طيران "العدو" الإسرائيلي قامت من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية، تصدت لأهداف "معادية" في سماء العاصمة دمشق.
وأضافت أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل".
ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: إن طيران "العدو" الإسرائيلي قامت من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق.
وتابعت: تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات.
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