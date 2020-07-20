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شؤون فلسطينية

استجابة لأزمة (كورونا).. مؤسسة (ITFC) تقدم تسهيلات تمويل معدات طبية لفلسطين

استجابة لأزمة (كورونا).. مؤسسة (ITFC) تقدم تسهيلات تمويل معدات طبية لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اعتمدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم تسهيلات تمويل فورية طارئة بمبلغ 40 ألف دولار أمريكي لوزارة الصحة الفلسطينية. 

وقد تم تقديم طلب التمويل من قبل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (PICA) بهدف توفير المعدات الطبية اللازمة لدولة فلسطين أثناء تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

ويندرج هذا التمويل في إطار البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للتأهب والاستجابة لجائحة (كوفيد- 19) إلى دعم جهود البلدان الأعضاء الرامية إلى الوقاية من الجائحة والحد من أثرها والتعافي منها. 

ويعتمد البرنامج نهجاً ثلاثي الأركان (3-Rs) يركّز كل عنصر من عناصره على الاستجابة (Respond) والاستعادة (Restore) والبدء من جديد (Restart)، فيما تؤدي العلوم والتكنولوجيا والابتكار دورًا رئيسياً في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

كما أن هذا التمويل سيساعد وزارة الصحة الفلسطينية على شراء المعدات الطبية اللازمة بالشراكة مع برنامج تبادل المعارف والخبرات، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، حيث تشتمل قائمة المعدات الطبية المحددة اللازمة على أجهزة التنفس الاصطناعي المخصصة لوحدات العناية المركزة، والألبسة الواقية الموحدة وكمامات الوجه، وقفازات خاصة بالجراحين، وكمامات للوجه قابلة للاستخدام لمرة واحدة.

وفي معرض تعليقه على موافقة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على التمويل، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً:، "تلتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ببذل قصارى جهدها بهدف ضمان حماية الطاقم الطبي العامل في مكافحة (كوفيد - 19) في دولة فلسطين. 

هناك حاجة ماسة لتقديم الدعم في الحصول على المعدات الطبية وتمويلها في هذا الوقت الحرج للتخفيف من  الأثر الصحي والاجتماعي والاقتصادي طويل المدى لهذا المرض المستجد والمريع في الدولة الفلسطينية.

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