محافظ قلقيلية: الحياة ستعود لطبيعتها صباح غدٍ في المدينة وبلدة "جيت"



وأضاف في بيان نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إن كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والمنشآت بالتعليمات السابقة، تعمل وفق ما أعلن عنه من قبل مجلس الوزراء مع تطبيق إجراءات السلامة المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة.





كما أكد على منع التجمعات والحفلات بكافة أشكالها، وتبقى الصالات والمتنزهات والنوادي الرياضية والمسابح مغلقة.



وأكد على الالتزام بكافة الإجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة مساء اليوم الإثنين، إن الحياة ستعود إلى طبيعتها ابتداءً من صباح غدٍ الثلاثاء من الساعة السادسة صباحاً في كل مدينة قلقيلية وبلدة "جيت".