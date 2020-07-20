دولي

إسرائيل: المصادقة على إبقاء شواطئ البحر والبرك مفتوحة طوال أيام الأسبوع

إسرائيل: المصادقة على إبقاء شواطئ البحر والبرك مفتوحة طوال أيام الأسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت لجنة (كورونا) البرلمانية في إسرائيل بالإجماع اليوم الإثنين، على إبقاء شواطئ البحر والبرك مفتوحة طوال أيام الأسبوع. 

ومن المقرر أن تلتئم اللجنة مساء اليوم للتصويت على خطة فتح المطاعم والمقاهي أم لا، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقالت رئيسة لجنة (كورونا)، يفعات شاشا بيتون: إن وزارة الصحة ترفض فتح المطاعم المسقوفة، فيما لم يتم بعد التوصل إلى صيغة توافقية بشان مراكز اللياقة البدنية.

وتقرر إبقاء مدارس العطلة الصيفية مفتوحة، وذلك بعد ختام مشاورات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزيري التربية والتعليم والجيش، ومدير عام وزارة الصحة ورئيس مركز الحكم المحلي وجهات أخرى. 

كما تقرر عقد جلسة أخرى لتقييم الأوضاع يوم الخميس المقبل. 

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