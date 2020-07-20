شؤون فلسطينية

الخارجية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارجي إلى 186 حالة، لافتة إلى أن من بين الوفيات، حالتين في كولومبيا، وحالة واحدة في الجزائر.

وأِشارت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس إلى 3683 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1563 حالة. 

في السياق، افاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمغادرة (123) مواطناً من العالقين في أرض الوطن هذا اليوم، للالتحاق باسرهم واعمالهم ودراستهم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية.

كما افاد الفريق بعودة دفعة اخرى من الاحباب العالقين في الدول الاوربية والبرازيل ونيوزيلندا عبر فرانكفورت، وكذلك عودة دفعة اخرى من الاحباب من سلطنة عُمان، ووصول الدفعة الاخيرة من الاحباب العالقين في جمهورية مصر العربية. 

وودع السفير احمد الديك، ممثل وزير الخارجية رياض المالكي، المغادرين واستقبال الاحباب القادمين الى ارض الوطن، وكان في استقبالهم ايضا قوات الامن الوطني والشرطة والاجهزة المختلفة وطواقم وزارة الصحة.

إلى ذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا تسجيل اول حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطنين: الياس خوسيه هاني ابو غطاس (63) عاما، وغابرييل ابو شايبة صليبي (58) عاما، بسبب فيروس كورونا.

اما في الجزائر، فقد أكدت سفارة دولة فلسطين هناك، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن ابراهيم عرفة (72) عاما، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى ثلاثة.

أخبار ذات صلة

محافظ قلقيلية: الحياة ستعود لطبيعتها صباح غدٍ في المدينة وبلدة &#34;جيت&#34;

محافظ قلقيلية: الحياة ستعود لطبيعتها صباح غدٍ في المدينة وبلدة "جيت"

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة (كورونا)

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة (كورونا)

النائب العام: يمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية الفتاة نورة السعيد

النائب العام: يمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية الفتاة نورة السعيد

المفتي العام للقدس: عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو

المفتي العام للقدس: عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو

حزب الشعب يدعو لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج

حزب الشعب يدعو لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج

محافظ طولكرم يجتمع مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)

&#34;التنمية&#34; تعلق على مقتل مواطنة عُثر على جثتها بعد تسع سنوات بالخليل

"التنمية" تعلق على مقتل مواطنة عُثر على جثتها بعد تسع سنوات بالخليل

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الخارجية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة (كورونا)

وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الماليزي سبل التعاون في مواجهة جائحة (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)

محافظ طولكرم يجتمع مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

&#34;الاقتصاد&#34; تتلف عشرة أطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

"الاقتصاد" تتلف عشرة أطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

منوعات

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

عربي

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)