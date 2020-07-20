الخارجية: 186 حالة وفاة و3683 إصابة بـ(كورونا) بين الجاليات الفلسطينية بالخارج





وأِشارت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس إلى 3683 إصابة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1563 حالة.



في السياق، افاد فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين بمغادرة (123) مواطناً من العالقين في أرض الوطن هذا اليوم، للالتحاق باسرهم واعمالهم ودراستهم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية.



كما افاد الفريق بعودة دفعة اخرى من الاحباب العالقين في الدول الاوربية والبرازيل ونيوزيلندا عبر فرانكفورت، وكذلك عودة دفعة اخرى من الاحباب من سلطنة عُمان، ووصول الدفعة الاخيرة من الاحباب العالقين في جمهورية مصر العربية.



وودع السفير احمد الديك، ممثل وزير الخارجية رياض المالكي، المغادرين واستقبال الاحباب القادمين الى ارض الوطن، وكان في استقبالهم ايضا قوات الامن الوطني والشرطة والاجهزة المختلفة وطواقم وزارة الصحة.



إلى ذلك، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى كولومبيا تسجيل اول حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطنين: الياس خوسيه هاني ابو غطاس (63) عاما، وغابرييل ابو شايبة صليبي (58) عاما، بسبب فيروس كورونا.



اما في الجزائر، فقد أكدت سفارة دولة فلسطين هناك، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن ابراهيم عرفة (72) عاما، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات الى ثلاثة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية في الخارجي إلى 186 حالة، لافتة إلى أن من بين الوفيات، حالتين في كولومبيا، وحالة واحدة في الجزائر.