شؤون فلسطينية

النائب العام: يمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية الفتاة نورة السعيد

النائب العام: يمنع النشر أو إجراء المقابلات الصحفية بقضية الفتاة نورة السعيد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر النائب العام، المستشار أكرم الخطيب،  مساء اليوم الاثنين قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار، تتعلق بقضية المرحومة نورة السعيد من محافظة الخليل، لحين اكتمال التحقيقات، التي سيتم الإعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ويهيب بوسائل الإعلام كافة، عدم إجراء أية مقابلات صحفية مع الطفل ابن المرحومة، كون ذلك يشكل مخالفة لأحكام المواد 29 و32 من القانون الأساسي المعدل 2003 والمواد 2 و27 من قرار بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن تعديل قانون الطفل الفلسطيني والمادة 22 من قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية. 

ودعا النائب العام في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواطنين ووسائل الإعلام لضرورة عدم تعريض الأطفال للخطر والمساس بحياتهم الخاصة، ونشر صورهم، كون ذلك محمياً بموجب القوانين الفلسطينية والالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواءً عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكانت الشرطة والمخابرات العامة، اليوم، ألقت القبض على المشتبه به بقتل فتاة قبل حوالي تسع سنوات، ورميها في بئر مياه بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة، قد تلقت الليلة الماضية بلاغاً من قبل أحد المواطنين مفاده عثوره على جثة داخل بئر قديم للمياه بمدينة الخليل، وعلى الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة والدفاع المدني للمكان لانتشال الجثة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضاف ارزيقات، بأنه وخلال عملية جمع الاستدلالات، تبين بأن الجثة تعود لفتاة من مواليد 1987 وألقيت بالبئر قبل مدة طويلة، بناء على ذلك قامت الشرطة والمخابرات العامة صباح هذا اليوم،  بإلقاء القبض على المشتبه به بقتل هذه الفتاة، وهو والدها.

وأكد ارزيقات، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

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