المفتي العام للقدس: عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم الاربعاء 22/7/2020م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441هـ، وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1441 هـ وفق 30/7/2020م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 31 تموز 2020م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال: "راجين الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيداً مباركاً وخيراً ويمناً وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال".
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم الاربعاء 22/7/2020م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441هـ، وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1441 هـ وفق 30/7/2020م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 31 تموز 2020م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال: "راجين الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيداً مباركاً وخيراً ويمناً وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال".
التعليقات