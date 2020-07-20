شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس: عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو

المفتي العام للقدس: عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 31 يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم الثلاثاء الموافق 21/7/2020م هو المتمم لشهر ذي القعدة، وأن يوم الاربعاء 22/7/2020م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1441هـ، وعليه يكون يوم الخميس التاسع من ذي الحجة 1441 هـ وفق 30/7/2020م هو يوم وقفة عرفة، ويوم الجمعة العاشر منه وفق 31 تموز 2020م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال: "راجين الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيداً مباركاً وخيراً ويمناً وبركة على المسلمين، وأن يعيده علينا وقد تحررت أرض الإسراء والمعراج من ظلم الاحتلال".

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