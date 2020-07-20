حزب الشعب يدعو لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج

وأعرب الحزب عن رفضه لكل أساليب الملاحقة والتوقيف على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.



وشدد الحزب على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل توحيد كل الجهود في المعركة الوطنية ضد الاحتلال وكذلك في حماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا .

ودعا الحزب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إطلاق سراح كل النشطاء الذين جرى توقيفهم أمس في رام الله على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها مجموعة من النشطاءوالحراكات ضد الفساد والاستغلال.وأكد على ضرورة احترام حق الاحتجاج والتظاهر الذي كفلهالقانون، معبراً أيضاَ عن رفضه لكل أساليب الملاحقة والتوقيف على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.