حزب الشعب يدعو لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج
رام الله - دنيا الوطن
دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج، مطالبا بضرورة احترام الحق في التظاهر الذي كفله القانون.
دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج، مطالبا بضرورة احترام الحق في التظاهر الذي كفله القانون.
ودعا الحزب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى إطلاق سراح كل النشطاء الذين جرى توقيفهم أمس في رام الله على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي دعا اليها مجموعة من النشطاء
والحراكات ضد الفساد والاستغلال.
وأكد على ضرورة احترام حق الاحتجاج والتظاهر الذي كفله
القانون، معبراً أيضاَ عن رفضه لكل أساليب الملاحقة والتوقيف على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
والحراكات ضد الفساد والاستغلال.
وأكد على ضرورة احترام حق الاحتجاج والتظاهر الذي كفله
القانون، معبراً أيضاَ عن رفضه لكل أساليب الملاحقة والتوقيف على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
وأعرب الحزب عن رفضه لكل أساليب الملاحقة والتوقيف على خلفية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
وشدد الحزب على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل توحيد كل الجهود في المعركة الوطنية ضد الاحتلال وكذلك في حماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا .
وشدد الحزب على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل توحيد كل الجهود في المعركة الوطنية ضد الاحتلال وكذلك في حماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية لشعبنا .
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