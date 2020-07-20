محافظ طولكرم يجتمع مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا)





وأشار إلى بروتكولات وزارة الصحة بهذا الخصوص، وعمل الطواقم الطبية من حيث معالجة المصابين واخذ عينات من المخالطين، ومتابعة المحجورين وغيرها من المهام التي تقوم بها الفرق الطبية في محافظة طولكرم.



رام الله - دنيا الوطناجتمع محافظ طولكرم عصام أبو بكر، في دار المحافظة مع اللجنة الطبية لمواجهة خطر تفشي فيروس (كورونا) على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة للحالة الصحية والإجراءات المتخذة للحد من تفشي الوباء.وأثنى أبو بكر على دور الطواقم الصحية والطب الوقائي، ولجنة الطوارئ المصغرة، والمؤسسة الأمنية، واللجان المساندة في حركة فتح وفصائل العمل الوطني والمجالس البلدية والقروية، والمجتمع الكرمي وجميع الشركاء على هذا الجهد المستمر للحد من تفشي فيروس (كورونا)، ومتابعة الإجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.وأكد المحافظ أبو بكر على أن لجنة الطوارئ المصغرة في حالة انعقاد دائم، وتضمن ذلك عقد 45 جلسة منذ بداية جائحة (كورونا)، مشدداً على أهمية دور الطواقم الطبية واسناد جميع الشركاء للخروج من هذه الجائحة والتغلب عليها، منوها إلى أن إتخاذ الإجراءات الوقائية وإتباع شروط السلامة العامة من شأنها أن تساهم بالحد من تفشي الوباء.من جانبه أشاد د. عبد الفتاح الدرك رئيس اللجنة الطبية بالجهود التي يبذلها المحافظ أبو بكر ولجنة الطوارئ المصغرة والجهات ذات العلاقة، من خلال المتابعة المستمرة للحد من تفشي (كورونا)، وتلبية الإحتياجات لمراكز العلاج ومراكز الحجر الصحي، مستعرضا الوضع الصحي وما تقوم به الطواقم الصحية من جميع الشركاء لمواجهة فيروس (كورونا).