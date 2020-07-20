"التنمية" تعلق على مقتل مواطنة عُثر على جثتها بعد تسع سنوات بالخليل





وأكدت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن استمرار قتل النساء وتعنيفهن يقتضي الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.



وكما أهابت الوزارة بوسائل الإعلام لتحرّي الدقة والمهنية، لدى نشر معلومات أو أخبار أو بيانات تتعلق بالأطفال، وذلك تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والقانونيّة.



وقالت الوزارة، إن ما قامت به احدى الاذاعات المحلية باستضافة الطفل التي وجدت جثة أمه مقتولة، منافٍ للأخلاق والقواعد المهنية الصحفية، داعية وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



ودعت لاحترام خصوصية الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى وعدم تعريضه لوسائل الإعلام، مشيرة إلى أن النشر فيما يتعلق بقضايا الطفولة، يحتاج قدرًا كبيرًا من الوعي والثقافة، والمراعاة الشديدة لمعايير وشروط ومحددات خصوصيّتهم، بما لا يؤثّر على حقوقهم ومصلحتهم ووضعهم النفسي والاجتماعي والصحي، داعيةً إلى عدم نشر أي أخبار تتعلق بقضايا الطفل .



وأضافت أن قضايا الطفولة، وفقًا للقانون، تشكل تهديدًا لسلامة الأطفال البدنية والنفسية والاجتماعية.



وأوضحت أنها بصدد العمل من أجل إطلاق ميثاق شرف للإعلاميين في مجال قضايا الطفولة، بالتعاون مع شركاء في مجال الطفولة والعدالة.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الإثنين، مقتل مواطنة من الخليل والتي عثر على جثتها بعد تسع سنوات، وألقاها والدها في حفرة ببئر قديم بالخليل