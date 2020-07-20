الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

اطمأن الرئيس محمود عباس على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، داعياً له بموفور الصحة والشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.



وتمنى الرئيس للشعب السعودي الشقيق دوام الاستقرار والتقدم والازدهار.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، مساء اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أجراه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).