عربي

لحماية الأمن القومي.. البرلمان المصري يفوض القوات المسلحة بالتدخل العسكري

لحماية الأمن القومي.. البرلمان المصري يفوض القوات المسلحة بالتدخل العسكري
القوات المسلحة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان المصري، اليوم الاثنين، في جلسة سرية تفويضه وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

كما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن البرلمان المصري يوافق على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين قال: إن التدخلات الأجنبية في ليبيا لم تزد القضية الليبية سوى تعقيداً، حتى باتت تداعياتها تؤثر على الأمن والاستقرار الاقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السيسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، حيث بحثا تطورات القضية الليبية ومستجدات ملف سد النهضة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وأكد السيسي لـ "ترامب" ضرورة استعادة توازن أركان الدولة في ليبيا والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية غير المشروعة في ليبيا.

ووفق الرئاسة المصرية، فقد أبدى ترامب تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيداً بالجهود المصرية تجاه القضية، والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

أخبار ذات صلة

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441

السعودية: تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة 1441

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفياً تطورات القضية الليبية وأزمة سد النهضة

السيسي يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفياً تطورات القضية الليبية وأزمة سد النهضة

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً

القضاء اللبناني يحجز على بعض أملاك حاكم مصرف لبنان احتياطياً

شاهد: الإمارات تدخل التاريخ بأول رحلة عربية إلى المريخ

شاهد: الإمارات تدخل التاريخ بأول رحلة عربية إلى المريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

الاقتصاد تتلف 10 اطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

الاقتصاد تتلف 10 اطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

وفد يتفقد مشاريع التطوير باستراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

وفد يتفقد مشاريع التطوير باستراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: ننظر ببالغ الخطورة لاعتقال نشطاء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

"المنظمات الأهلية": ننظر ببالغ الخطورة لاعتقال نشطاء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

منوعات

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

عربي

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)