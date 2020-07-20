ليبرمان: نتنياهو وغانتس يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل

قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل.



وقال في منشور عبر موقع (فيسبوك): "الشطرنج هي واحدة من ألعابي المفضلة حيث أفكر بجد في كل خطوة لتحقيق النصر".





وأضاف: نتنياهو وغانتس الاحتياطي على مايبدو يحبون اللعب بحياة مواطني إسرائيل لأنهم يتخذون قرارتهم من "الحدس" -العقل الباطني- دون استخدام أي منطق أو حتى الاعتماد على البيانات.





وشدد ليبرمان على أنه "بهكذا أسلوب لن يتم التغلب على الأزمة الاقتصادية ولا (كورونا) ولا الشطرنج".





رام الله - دنيا الوطن