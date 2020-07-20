دولي

ليبرمان: نتنياهو وغانتس يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل

ليبرمان: نتنياهو وغانتس يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل.

وقال في منشور عبر موقع (فيسبوك): "الشطرنج هي واحدة من ألعابي المفضلة حيث أفكر بجد في كل خطوة لتحقيق النصر".

وأضاف: نتنياهو وغانتس الاحتياطي على مايبدو يحبون اللعب بحياة مواطني إسرائيل لأنهم يتخذون قرارتهم من "الحدس" -العقل الباطني- دون استخدام أي منطق أو حتى الاعتماد على البيانات.

وشدد ليبرمان على أنه "بهكذا أسلوب لن يتم التغلب على الأزمة الاقتصادية ولا (كورونا) ولا الشطرنج".

أخبار ذات صلة

البرازيل: ارتفاع عدد الوزراء المصابين بفيروس (كورونا) إلى ثلاثة

البرازيل: ارتفاع عدد الوزراء المصابين بفيروس (كورونا) إلى ثلاثة

جامعة بريطانية تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاح فيروس (كورونا)

جامعة بريطانية تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاح فيروس (كورونا)

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح (كورونا) إيجابية جداً

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح (كورونا) إيجابية جداً

محكمة في إسرائيل تصدر حكماً بسجن مواطن أردني لمدة 19 عاماً

محكمة في إسرائيل تصدر حكماً بسجن مواطن أردني لمدة 19 عاماً

قتلى وجرحى باشتباكات في إقليم دارفور غربي السودان

قتلى وجرحى باشتباكات في إقليم دارفور غربي السودان

كشف معلومات تخص الرئيس بشار الأسد يقود جاسوساً إيرانياً إلى حبل المشنقة

كشف معلومات تخص الرئيس بشار الأسد يقود جاسوساً إيرانياً إلى حبل المشنقة

روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

روسيا تدعو للحد من الهجمات السيبرانية خلال الوباء

جونسون: لست على يقين من حصولنا على لقاح ضد (كورونا) حتى في 2021

جونسون: لست على يقين من حصولنا على لقاح ضد (كورونا) حتى في 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

نتنياهو والأردن قصة صراع طويل

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

الرئيس عباس يطمئن على صحة خادم الحرمين الشريفين

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)

الاقتصاد تتلف 10 اطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

الاقتصاد تتلف 10 اطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم

وفد يتفقد مشاريع التطوير باستراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

وفد يتفقد مشاريع التطوير باستراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: ننظر ببالغ الخطورة لاعتقال نشطاء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

"المنظمات الأهلية": ننظر ببالغ الخطورة لاعتقال نشطاء من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية

منوعات

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أسرع زواج.. مالا تعرفه عن زوج يسرا السابق رجل الأعمال الفلسطيني

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ&#34;بنات شمال&#34;

أمير عيد يعتذر لجمهوره بعد اقتراحه الغريب حول عقوبة المُتحرشين بـ"بنات شمال"

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

عشيق زوجة ويل سميث يستفزهما بهذا القرار

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

انتحار الممثل الياباني الشهير هاروما ميورا بظروف غامضة

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

شاهد أول ظهور لأمينة خليل وخطيبها

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

قرار جديد من المحكمة بشأن حبس محمد رمضان

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

إصابة ممثلة عراقية شهيرة بفيروس (كورونا)

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نقابة الفن المصرية تحذر من التطاول على الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول &#34;استضافة&#34;

الإعلامية غادة مصلي تكشف كيف وقعت في حب زوجها من أول "استضافة"

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

شاهد أول فيديو من حفل خطوبة شام ابنة الفنانة أصالة

عربي

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية: انخفاض لافت بعدد الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

العراق: تسجيل 88 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

سوريا تسجل أعلى معدل يومي بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)