ليبرمان: نتنياهو وغانتس يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
وقال في منشور عبر موقع (فيسبوك): "الشطرنج هي واحدة من ألعابي المفضلة حيث أفكر بجد في كل خطوة لتحقيق النصر".
قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان: إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، بيني غانتس، يحبان اللعب بحياة مواطني إسرائيل.
وقال في منشور عبر موقع (فيسبوك): "الشطرنج هي واحدة من ألعابي المفضلة حيث أفكر بجد في كل خطوة لتحقيق النصر".
وأضاف: نتنياهو وغانتس الاحتياطي على مايبدو يحبون اللعب بحياة مواطني إسرائيل لأنهم يتخذون قرارتهم من "الحدس" -العقل الباطني- دون استخدام أي منطق أو حتى الاعتماد على البيانات.
وشدد ليبرمان على أنه "بهكذا أسلوب لن يتم التغلب على الأزمة الاقتصادية ولا (كورونا) ولا الشطرنج".
التعليقات