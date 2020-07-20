البرازيل: ارتفاع عدد الوزراء المصابين بفيروس (كورونا) إلى ثلاثة





وقال أونيكس لورينزوني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس وخضع للفحص يوم الجمعة.





وأضاف أنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل هيدروكسي كلوروكين وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثارا إيجابية"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضا بفيروس (كورونا) هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.



وأعلنت البرازيل حتى يوم الأحد تسجيل مليونين و98389 إصابة بالمرض وما يقرب من 80 ألف وفاة.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد الوزراء الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس (كورونا) في البرازيل، إلى ثلاثة، بعدما قال وزير المواطنة في البلاد، أن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت إيجابية للإصابة بالفيروس.