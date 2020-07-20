قيس سعيد: تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال















رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التونسي، قيس سعيد اليوم الإثنين، إن تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال.وأكد في تصريحات خلال لقائه رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، أنه لن يظلّ مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو ولن يترك الدولة في هذا الوضع.وأضاف: أنه ليس في صراع مع أي جهة وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب.