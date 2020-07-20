عليان: لقاء شكري بالرئيس عباس ترجمة عملية لرفض مصر خطة الضم و(صفقة القرن)





وأضاف في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن هذه الزيارة وفِي ظل ما تعيشه مصر أيضا من تحديات داخلية وخارجية سواءً في سد النهضة أو في مواجهة ومكافحة الاٍرهاب في سينا تؤكد أن أي أولوية لمصر لايمكن أن تتجاوز بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى مصر العروبة ولدى العالم العربي.





وأضاف بأن زيارة الوزير شكري جائت لتؤكد ما تحدث به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكالمته الهاتفية مع الرئيس عباس بدعمه لقضيتنا الفلسطينية والداعمة لرفض خطة الضم و(صفقة القرن)، وإشادة مصر بأي تحرك فلسطيني فلسطيني باتجاه المصالحة الداخلية مبديا جهوزية مصر بتقديم كل ما يلزم في إطار اتمام عملية المصالحة .





وأشار عليان إلى انه تم الاتفاق على تنسيق الجهود ومتابعتها للوصول الى منع "الضم"، وتوفير المناخات المناسبة لكيفية مواجهة المخططات الاسرائيلية وفق الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة والمتفق عليها، مؤكدا ان هناك انسجام تام في المواقف.



وختم عليان بأن مصر والأردن هم السياج الحامي للمشروع الوطني الفلسطيني ولقضيتنا الفلسطينية مشيدا بالمواقف الاردنية والمصرية ومطالبا كافة الدول العربية والإسلامية بالعمل على توفير جبهة رفض عملية على المستوى الدولي لمواجهة المخططات الإسرئيلية في الاراضي الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة فتح، رأفت عليان أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لمدينة رام الله ولقاءه الرئيس محمود عباس في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية والتهديدات الإسرائيلية المتتالية بضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الاْردن، تؤكد من جديد دور مصر العروبي والتاريخي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني.