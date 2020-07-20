"الاقتصاد" تتلف عشرة أطنان سلع تالفة وتحرر 12 غرامة مالية لمخالفة الإجراءات





جاء ذلك في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 27 جولة تفتيشية شملت 468 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إخطار تسعة مخالفين لتصويب وضعهم القانوني.



وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 12 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة للإجراءات الصحية تتراوح قيمة الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل.



رام الله - دنيا الوطنضبطت وأتلفت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الاثنين، أكثر من 10 اطنان سلع تالفة.