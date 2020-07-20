جامعة بريطانية تكشف عن بشرى سارة بشأن لقاح فيروس (كورونا)

كشفت جامعة "أكسفورد" البريطانية اليوم الإثنين، عن بشرى سارة بشأن لقاح لمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس (كورونا) المستجد.



وأظهرت التجارب أن اللقاح الذي تطوره الجامعة آمن ويدرب جهاز المناعة على التعامل مع الفيروس، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).



وشملت التجارب حوالي 1077 شخصًا تم حقنهم باللقاح، مما أدى إلى إنتاج أجسام مضادة وخلايا دم بيضاء، وهو أمر مبشر على فعالية اللقاح المحتمل.



وبحسب القائمين على تطوير اللقاح، النتائج واعدة للغاية، ولكن لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا كافياً لاستخدامه على نطاق أوسع ، إذا لاتزال هناك حاجة لتجارب أكبر على عدد أكبر من الأشخاص.



وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 100 مليون جرعة من اللقاح.



وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن اللقاح الذي تختبره جامعة أكسفورد، لعلاج مرض (كوفيد-19)، مشيراً إلى نتائج إيجابية جداً.



ووصف جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على لقاح تنتجه شركة "أسترا زينيكا" بأنها "أنباء إيجابية للغاية".



وقال جونسون على (تويتر)، في تغريدة نشر فيها رابطاً للبيانات: "هذه أنباء إيجابية للغاية. تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أوكسفورد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: "لا توجد ضمانات. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".



وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم: إن هناك تطوراً إيجابياً بشأن لقاح لفيروس (كورونا)، والطريق ما زال طويلاً.



رام الله - دنيا الوطن