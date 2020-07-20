محافظة طولكرم تسجل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة طولكرم اليوم الإثنين، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، على مستوى المحافظة.



وتوزعت الإصابات، وفق ما نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، 2 في "إكتابا" و2 في بلدة "شوفة"، وإصابة في بلدة "علار"، وإصابة في بلدة "قفين" شمال طولكرم.



وأكد المحافظ، عصام أبو بكر أن جميع الإصابات مخالطون لمرضى مصابين بفيروس (كورونا)، مؤكداً على استمرار اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي هذا الفيروس.



وقال: "تعمل طواقم الطب الوقائي على حصر المخالطين، واتخاذ الإجراءات المطلوبة"، مؤكداً على التزام المخالطين بالمنازل ليتسنى لطواقم الطب الوقائي أخذ العينات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.