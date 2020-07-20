سلطات الاحتلال تستولي على 700 دونم زراعي شرق بيت لحم



وتعود ملكية الأراضي لعائلات: الوحش، والعساكر، والمساعدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى لأن المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية آخرها تمثل اليوم من خلال مواصلة آليات الاحتلال الإسرائيلي تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لليوم السابع على التوالي، لصالح توسيع حدود مستوطنة (ايبي هناحل) المقامة على أراضي القرية، وتم نصب عدد من البيوت المتنقلة "كرفانات" قرب القرية.



رام الله - دنيا الوطناستولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على 700 دونم زراعي في محيط جبل الفرديس شرق بيت لحم.وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إنه حسب الإخطارات التي بحوزة الهيئة فإن الأراضي المستهدفة تقع في منطقة العقبان، وتم تسييجها باسلاك شائكة ونصبت بوابة حديدية عليها قبل أربعة أيام، لصالح اقامة حديقة "هيرودون".