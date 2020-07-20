وفد يتفقد مشاريع التطوير باستراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج

تفقد وفد ضم رئيس ديوان رئيس الوزراء فيصل عطاري، ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد عوض، والمدير الإداري لمجلس الوزراء أحمد كبها، مشاريع التطوير الجديدة التي تقوم بها الإدارة العامة للمعابر والحدود في مدينة أريحا.



وتشمل تلك المشاريع البنية التحتية والطرق والمظلات والمنامات والمباني الخدماتية، في استراحة المسافرين ومدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين، والممولة بشكل كامل من وزارة المالية.



وتأتي الزيارة بناء على توجيهات الرئيس عباس الدائمة بتطوير منشآت المعابر ومدينة الحجاج بما يخدم أبناء شعبنا الفلسطيني القادمين والمغادرين، وحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، وبتكليف من رئيس الوزراء محمد اشتية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



واطلع الوفد على آلية العمل اليومي واستقبال المواطنين القادمين من الخارج خلال فترة الإغلاق، وتطبيق البرتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وتوفير طواقم الأطباء والممرضين على مدار 24 ساعة، وما تقوم الأجهزة الأمنية والمدنية الخاصة بالمعابر خلال هذه الفترة من خلال العمل في معسكر قوات الأمن الوطني في النويعمة، باستقبال القادمين وتقديم كافة الخدمات المطلوبة.



رام الله - دنيا الوطن