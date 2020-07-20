دولي

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح (كورونا) إيجابية جداً

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح (كورونا) إيجابية جداً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، عن اللقاح الذي تختبره جامعة أكسفورد، لعلاج مرض (كوفيد-19)، مشيراً إلى نتائج إيجابية جداً.

ووصف جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على لقاح تنتجه شركة "أسترا زينيكا" بأنها "أنباء إيجابية للغاية".

وقال جونسون على (تويتر)، في تغريدة نشر فيها رابطاً للبيانات: "هذه أنباء إيجابية للغاية. تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أوكسفورد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وأضاف: "لا توجد ضمانات. لم نصل لهذه المرحلة بعد ولابد من إجراء المزيد من التجارب، لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت اليوم: إن هناك تطوراً إيجابياً بشأن لقاح لفيروس (كورونا)، والطريق ما زال طويلاً.

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