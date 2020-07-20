شؤون فلسطينية

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)

تلبيةً لنداء (أونروا) العاجل.. الاتحاد الأوروبي يتبرع بأربعة ملايين يورو لمواجهة (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد الأوروبي تبرعه بمبلغ أربعة ملايين يورو لدعم الاستجابة لجائحة (كوفيد-19) في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولنداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا).

وقالت رئيسة الخدمة (خدمة الاتحاد الأوروبي لأدوات السياسة الخارجية ممولة المشروع لاثني عشر شهرا)، مديرة أدوات السياسة الخارجية، هيلد هارديمان: إن "الفشل في معالجة وإدارة تفشي (كوفيد-19) في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل ملائم، لن يعمل فقط على الضغط على النظام الصحي الهش أصلا بل من شأنه أيضا تقويض الاستقرار. 

وأضافت: أن التعاون مع (أونروا) يهدف إلى تقليل الضغط على النظام الصحي من أجل مساعدة المجتمعات المتضررة جراء النزاع على التكيف مع الجائحة بدون إشعال التوترات القائمة".

بدوره، قال ممثل مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية سفن كون فون بورغسدورف: إن "جائحة (كوفيد-19) تعد أزمة عالمية تضعنا جميعا في دائرة الخطر، وتحديدا المجتمعات الأشد عرضة للمخاطر مثل لاجئي فلسطين. 

وأضاف: "لذلك فإننا بحاجة لتقوية جهودنا المشتركة من أجل التغلب على تحديات هذه الأزمة غير المسبوقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع: أن "هذه الاستجابة تأتي على رأس تبرعاتنا السنوية بمبلغ 82 مليون يورو لـ (أونروا)، والتي قمنا بدفعها في وقت مبكر من هذا العام، وإن هذا يعكس مرة أخرى دعمنا القوي والثابت للوكالة ولعملها الحاسم".

وأوضح بيان صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، إن "هذا الإجراء الذي يستغرق 12 شهراً يهدف إلى دعم (أونروا)، وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والتي من المحتمل أن تكون منقذة للأرواح في الظروف الحالية، وستسمح للوكالة بتكييف وتجهيز مراكزها الصحية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، التي تخدم ما يقارب من 1,2 مليون شخص، من أجل الاستجابة الطارئة لجائحة (كوفيد-19).

وتابع "كما سيعمل هذا الإجراء على دعم عملية الخطوط الساخنة الصحية وتوزيع المعلومات المتعلقة بـ (كوفيد-19) من خلال الرسائل النصية. وسيغطي التمويل أيضا نفقات الاستشفاء لما يقارب من 5000 حالة طارئة غير متعلقة بـ (كوفيد-19)، وذلك بهدف تخفيف الضغط على نظام الصحة العامة، وبالتالي السماح للنظام بتركيز انتباهه على حالات (كوفيد-19)".

من جهته، قال رئيس وحدة علاقات المانحين بـ (أونروا)، مارك لاسواوي "بالنيابة عن الوكالة، أتقدم بالشكر من الاتحاد الأوروبي على دعمه السخي لـ (أونروا)، والذي سيساعدها على تعزيز درجة جاهزيتها واستجابتها لـ (كوفيد-19) في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. 

وأضاف: "إننا ممتنون للغاية للاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت على مدار العقود وعلى قابلية التنبؤ بتمويله لكل من العمليات الرئيسة والطارئة".

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